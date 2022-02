Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Raubüberfall auf eine Netto-Filiale in Hünxe

Hünxe (ots)

Am Mittwoch, 16.02.2022 gegen 19:50 Uhr, betrat ein unbekannter männlicher Täter eine Supermarktfiliale in Hünxe im Junkers Feld. Dort bedrohte er eine Angestellte mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte musste das Bargeld in einem vom Täter mitgeführten Leinenbeutel legen. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Dinslakener Straße. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männliche Person, ca. 25 - 30 Jahre alt, ca. 175 - 180 cm groß, sprach akzentfreies deutsch und war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, schwarzer Arbeitshose, schwarzer Maske und trug Handschuhe. Der Täter führte eine schwarze Pistole mit sich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kreispolizeibehörde Wesel unter der Telefonnummer: 0281 / 107-0 zu melden.

