Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde, Raubüberfall auf einen Schnellimbiss

Wesel (ots)

Am Mittwoch, 16.02.2022 gegen 20:03 Uhr, wurde ein Schnellimbiss auf der Hindenburgstraße in Voerde-Friedrichsfeld überfallen. Eine unbekannte männliche Person betrat den Schnellimbiss und bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe. Der Täter forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Die Angestellte übergab ihm Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter mit der Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 170 - 190 cm groß und sprach akzentfrei deutsch. Er war bekleidet mit einer dunklen Jacke, einem hellen Kapuzenpullover, dunkler Hose und trug ein schwarzes Cap mit weißem Muster und Handschuhe. Bei Tatausführung verdeckte er sein Gesicht mit einem weißen Dreieckstuch und führte eine schwarze Pistole mit sich. Zeugen werden geben, sich bei der Kreispolizeibehörde Wesel unter der Telefonnummer: 0281 / 107-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell