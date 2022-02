POL-WES: Kreis Wesel / Alpen - Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention touren mit der Puppenbühne im Kreis

Kreispolizeibehörde Wesel

Kreis Wesel

Alpen - Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention touren mit der Puppenbühne im Kreis

Kreis Wesel (ots)

Sie machen nicht nur die Kleinsten der Kleinen "fit" für den Straßenverkehr.

Die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention/Opferschutz begleiten "ihre Kinder" praktisch bis zum Erwachsenenalter. Ein sicherer Schulweg, die Fahrradprüfung und der CrashKurs NRW sind da nur einige Beispiele für die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten.

Von Januar bis Ende März touren sie zurzeit teamweise jeweils auf der rechten und linken Rheinseite mit der Puppenbühne durch die Städte und Gemeinden.

Spielerisch erlernen und verinnerlichen die Erstklässler mit Hilfe eines Theaterstücks die wichtigsten Verkehrsregeln. Wer jetzt denkt, ein Theaterstück für Kinder ist im Zeitalter von Handy, Social Media und Co. schlichtweg nicht mehr zeitgemäß, der irrt.

Mit überwiegend selbstgemachten Handpuppen, einer selbst gemalten Kulisse und einem eigens geschriebenen Stück ziehen die Schauspieler ihre kleinen Zuschauer in einen Bann. Völlig gefesselt sitzen die Kinder auf ihren Stühlchen, fiebern mit dem Hund "Bello" mit, der sich im Straßenverkehr nicht auskennt und rufen ihm lauthals Tipps zu. Als "Bello" nicht auf seine Begleiterin "Lena" hört und sich vom verabredeten Treffpunkt entfernt, ist das für die Kinder ein Drama. Später, als das "Happy End" kurz bevorsteht, spürt man durch die lauten Zwischenrufe ihre Anspannung.

"Besonders Tiere werden super angenommen bei den Kleinen", erklärt Janine von Geldern. "Die Kinder identifizieren sich mit den Puppen und verinnerlichen so die Verkehrsregeln."

Am Mittwoch kamen rund siebzig Erstklässler der katholischen Grundschule in Rheinberg zu der Veranstaltung nach Alpen in die Sekundarschule, die freundlicherweise einen Raum für das Stück zur Verfügung stellt.

Nachdem Janine van Geldern alle begrüßt hatte und die Kinder kurz auf das Spiel einstimmte, konnte man eine Stecknadel fallen hören und in gespannte Kinderaugen blicken.

Eine Dreiviertelstunde in etwa dauert das Theaterspiel von Anja Lührig und Adolf Grill und wird nur durch eine kleine Singpause unterbrochen. Auch das Lied, das die Polizistinnen und der Polizist mit den I-Dötzchen an diesem Vormittag einüben, sorgt mit seinem wiederkehrenden Refrain für einen Lerneffekt.

Am Ende bekamen alle Kinder ein kleines Geschenk. Was das für eine Überraschung war, wussten so gut wie alle: Ein leuchtender Smiley.

Warum ausgerechnet einen Smiley? Nun, den hat Hund Bello auf der Schultasche kleben, damit er gut gesehen wird.

Kreispolizeibehörde Wesel