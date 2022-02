Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Graffitis an Schule

Zeugen gesucht

Voerde (ots)

Die Polizei Voerde sucht Zeugen, die unbekannte "Künstler" dabei beobachtet haben, wie sie am Dienstag Wände und Fenster einer Gesamtschule an der Straße Allee "verzierten". Die Tat ereignete sich am Dienstag zwischen 18.30 Uhr und 18.50 Uhr.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Voerde, Tel.: 02855 / 96380.

