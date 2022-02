Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Versammlungen im Kreisgebiet

Kreis Wesel (ots)

In mehreren Städten und Gemeinden fanden am Montag in den Abendstunden wieder unangemeldete, aber auch angemeldete "Coronaspaziergänge" statt.

Während die Spaziergänge in Moers, Rheinberg, Xanten und Alpen ohne besondere Zwischenfälle verliefen, stellten die Polizistinnen und Polizisten sowie die Beamten des Ordnungsamtes in Dinslaken mehrere Verstöße bei dem nicht angemeldeten Aufzug fest.

Das Ordnungsamt ahndete 17 Verstöße gegen die Maskenpflicht.

Zwei Personen mussten zur Polizeiwache Dinslaken gebracht werden, um eine Identitätsfeststellung durchzuführen. Eine weitere Person musste für die Dauer der Versammlung im Gewahrsam der Polizeiwache bleiben.

Ein großer Teil der Versammlungsteilnehmenden verhielt sich aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten und den Mitarbeitern der Ordnungsbehörde.

Im Zuge des Spaziergangs versuchten unbekannte Täter, mittels eines abgelegten Krähenfußes, ein Fahrzeug der Polizei zu beschädigen. Ein Schaden entstand nicht, da ein Zeuge die Beamten auf den Gegenstand aufmerksam machte. Die Ermittler bitten den Mann (etwa 60 Jahre alt, Glatze, Hut, schwarzer Anorak) sich bei der Polizei Dinslaken, Tel.: 02064 / 6220, zu melden.

Weiterhin zerkratzten Unbekannte ein ziviles Dienstfahrzeug.

Ein noch unbekannter Täter versuchte, einen Polizeibeamten massiv weg zu stoßen und beleidigte diesen. Der Polizist blieb unverletzt, der Unbekannte tauchte in der Menge unter. Die Polizei sucht auch hier Zeugen des Vorfalls.

Ein polizeibekannter 31-jähriger Mann aus Düsseldorf, der keine Maske trug, schrie Polizeibeamte bei der Kontrolle mit den Worten "Bald werden auf Demos auch wieder Polizeibeamte erschossen, wie die zwei in Rheinland-Pfalz" an. Im weiteren Verlauf betitelte er die Einsatzkräfte.

Den 31-Jährige nahmen die Beamten in Gewahrsam und erstatteten Anzeige gegen ihn.

Insgesamt fertigten die Polizistinnen und Polizisten in Dinslaken fünf Strafanzeigen. Unter anderem wegen tätlichen Angriffs, Beleidigung, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, da sich niemand als Versammlungsleiter zu erkennen gab.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell