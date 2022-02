Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch in Physiotherapiepraxis und Einbruch in ein Architekturbüro

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

In der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr, bis Montag, 07.30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in eine Praxis für Physiotherapie an der Schillerstraße in Flüren ein. Nachdem die Täter vergeblich versuchten die Eingangstür aufzuhebeln, schlugen sie eine Fensterscheibe ein und drangen so in das Gebäude ein. Im Inneren durchsuchten sie alle Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Aus der Praxis entwendeten sie Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

In der Zeit von Samstag, 18.00 Uhr, bis Montag, 10.45 Uhr, drangen Unbekannte ebenfalls gewaltsam in ein Architekturbüro am Schepersweg im Stadtteil Schepersfeld ein. Sie durchsuchten auch hier alle Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Ob die Täter etwas entwendeten, ist bislang unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

