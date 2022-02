Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel, Raubüberfall auf Tankstelle in Wesel-Büderich

Wesel (ots)

Am Dienstag, 15.02.2022 gegen 19:48 Uhr wurde die Jet Tankstelle in Wesel Büderich überfallen. Eine unbekannte männliche Person betrat mit einem waffenähnlichen Gegenstand unter einem Tuch die Tankstelle und forderte die Angestellte auf, die Einnahmen herauszugeben. Die Angestellte händigte dem Täter Bargeld aus. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute zu Fuß in Richtung der Sportanlagen. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männliche Person, ca. 40 - 50 Jahre alt, ca. 1,66 m groß, ungepflegte Erscheinung, dunkler Hauttyp, sprach mit polnischem Akzent, bekleidet mit einer orangen Jacke mit Reflektoren, Kapuze, medizinische Maske und führte einen schwarzen Rucksack und einen waffenähnlichen Gegenstand unter einem Tuch mit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kreispolizeibehörde Wesel unter der Telefonnummer: 0281 / 107-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell