POL-FR: Elztal: Stromausfall nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 29.11.2021, gegen 22:40 Uhr, befuhr der Fahrer eines kleinen Lkw die leicht abschüssige Straße "Leimental" in Elzach.

Offensichtlich hatte der erfahrene Autofahrer die Rutschgefahr auf der durch starken Schneefall glatt gewordenen Straße unterschätzt.

Nach einer kurzen Rutschpartie prallte der bis 3,5 Tonnen zugelassene Lkw gegen einen hölzernen Strommast und durchbrach diesen.

Der Mast fiel jedoch nicht zu Boden, weil die durch zwei angrenzenden Masten gespannten Leitungen ihn in der Luft hielten.

Allerdings stand nun die Führerkabine des Lkw auf dem ehemaligen Standort des Mastes und der in der Luft hängende Rest lehnte sich an den Lkw an. Im Zusammenspiel mit dem starken Schneefall bestand auch die Gefahr unkontrollierter Stromflüsse. Für kurze Zeit musste die Stromversorgung für einige angrenzende Haushalte aus Sicherheitsgründen abgestellt werden. Der Fahrer blieb unverletzt und die zuständige Gesellschaft konnte binnen kurzer Zeit die Stromversorgung wieder sicherstellen. Aufgrund der starken Beschädigungen am Lkw musste dieser im Anschluss abgeschleppt werden.

Zwei weitere Unfälle aufgrund schnellglatter Fahrbahnen ereigneten sich in Prechtal, gegen 20 Uhr, und auf der B 294 bei Suggental, gegen 21:45 Uhr. In beiden Fällen waren es noch nicht allzu erfahrene junge Autofahrerinnen, die offenbar ebenfalls die Schneeglätte unterschätzten und für die Straßenverhältnisse wohl zu schnell unterwegs waren. Auch hier blieb es bei Sachschäden.

