POL-FR: Freiburg-Opfingen: Einbrecher erbeuten Geld und Wertgegenstände - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Freiburg-Opfingen eingedrungen sind Unbekannte am 29.11.2021. Nach bisherigem Kenntnisstand ereignete sich der Einbruch zwischen 19.20 Uhr und 22.45 Uhr. Im Inneren der Wohnung in der Gewerbestraße wurden mehrere Räume durchwühlt, die Täter erbeuteten Bargeld und Wertgegenstände. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

