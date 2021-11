Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Radfahrer nach Verkehrsunfall in Klink verstorben

Freiburg (ots)

Ein 67-jähriger Radfahrer, der bereits am 15.07.2021 nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik eingeliefert worden war, ist am 27.11.2021 verstorben.

Ursprünglich wollte der Radfahrer am 15.07.2021, gegen 10.30 Uhr mit seinem Fahrrad die L113 bei Endingen queren und übersah offensichtlich den herannahenden Sattelzug, der mit dem Radfahrer kollidierte. Hierbei wurde der Radfahrer schwer verletzt.

