POL-FR: Lörrach: Lieferwagen streift Kinderwagen - Kleinkind leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Lieferwagen hat am Montagmittag, 29.11.2021, in Lörrach einen Kinderwagen gestreift. Gegen 15:50 Uhr hatte der 41 Jahre alte Fahrer des Lieferwagens die Absicht, aus einem Grundstück nach links auf die Hofmattstraße einzufahren. Eine 25 Jahre alte Frau mit Baby im Kinderwagen sowie einem 2-jährigen Bub auf einem Trittbrett hinter dem Kinderwagen näherte sich auf dem Gehweg der Grundstücksausfahrt. Der Lieferwagen streifte bei der Ausfahrt den Kinderwagen. Der Junge auf dem Trittbrett kam hierdurch zu Fall und zog sich eine blutende Verletzung am Mund zu. Nach der notärztlichen Versorgung vor Ort konnte er nach Hause. Die Mutter und das Baby wurden nicht verletzt. Der Lieferwagen und Kinderwagen wurden nur geringfügig beschädigt.

