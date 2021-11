Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrraddiebstähle vor Gymnasium und Gemeinschaftsschule - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Insgesamt drei Fahrräder sind am Montag, 29.11.2021, bei einem Gymnasium und vor einer Gemeinschaftsschule in Weil am Rhein gestohlen worden. Die Räder standen auf den entsprechenden Abstellplätzen bei den Schulen. Am Vormittag wurde ein schwarz-oranges Bulls-Mountainbike, am Nachmittag ein schwarzgraues Cube-Trekking Rad beim Gymnasium an der Kantstraße entwendet. Die Räder waren mit Schlössern gesichert. Das dritte Rad des Herstellers Cube kam zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr in der Egerstraße abhanden. Dieses war nicht abgeschlossen. Der Diebstahlsschaden liegt bei insgesamt rund 2900 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein bittet um Zeugenhinweise (Kontakt 07621 9797-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell