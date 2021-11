Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 29.11.2021, hat sich ein Fahrradfahrer in Lörrach schwer verletzt. Gegen 20.30 Uhr soll der 78-jährige mit seinem E-Bike beim Anhalten an der Einmündung zur Kreuzstraße in der Scheffelstraße gestürzt sein. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Beim Fahrradfahrer wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt, weshalb eine Blutprobe erhoben wurde. Dieser bestritt allerdings, gefahren zu sein, sondern will beim Schieben des Fahrrades zu Fall gekommen sein. Das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-0) hat die Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf aufgenommen.

