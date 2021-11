Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: LKW bleibt stecken - alkoholisierter Verkehrsteilnehmer bietet der Polizei seine Hilfe an

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.11.2021, gegen 00:05 Uhr wurde die Polizei nach Laufenburg zu einem LKW gerufen der auf der schneebedeckten Fahrbahn fest steckte. In der Folge bot ein 56-jähriger Autofahrer an, dass er mit seinem schneetauglichen SUV bei der "Bergung" behilflich sein könnte.

Im Gespräch mit ihm stellten die Polizisten jedoch Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache fest. Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von etwas über einem Promille ergab, musste der Mann mit zur Blutentnahme und seinen Führerschein abgeben.

