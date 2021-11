Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Auto angefahren - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Seinen Audi A4 parkte am Montag, 29.11.2021, ein 33 Jahre alter Mann auf einem Parkplatz in der Straße "Im Sonnenland". Als er gegen 16.00 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, war dieses vorne rechts beschädigt. Aufgrund der Spurenlage wird vermutet, dass ein Transporter beim Wenden oder Rückwärtsfahren den Audi touchiert hat und sich dann entfernte, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Die Beschädigung muss im Zeitraum von 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr verursacht worden sein. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

