POL-WES: Wesel - Polizei sucht zwei bestimmte Personen nach Unfall

Die Polizei sucht zwei bestimmte Personen, um eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des Marienhospitals aufzuklären.

Ein 56-jähriger Mann aus Wesel hatte am 28.01.2022 gegen 13.16 Uhr einen blauen 3er BMW auf dem Parkplatz der Klinik an der Pastor-Janßen-Straße abgestellt. Später hatte der Mann eine Delle am Auto festgestellt.

Eine Zeugin hatte sich bereits bei der Polizei gemeldet. Sie sagte, dass neben dem blauen BMW, ein Auto parkte, zu dem sie keine Angaben machen kann.

Der Beifahrer dieses Wagens war möglicherweise gestürzt. Die Zeugin hat einen Mann am Boden liegen gesehen. Bei ihm war eine Frau, die die Ehefrau des Gestürzten zu sein schien. Eine weitere Frau leistete Erste Hilfe.

Die Polizei sucht den Mann, der gestürzt ist und wahrscheinlich nicht bemerkt hat, dass er einen Schaden verursacht hat und seine Ehefrau.

Gesucht wird ebenfalls die Zeugin, die Erste Hilfe geleistet hat und möglicherweise Angaben zu den Personen und dem Auto machen kann.

Die gesuchten Personen melden sich bitte bei der Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

