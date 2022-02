Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Unbekannte schlagen Scheibe einer Apotheke ein

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Montag, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 07.00 Uhr, versuchten Unbekannte gewaltsam in eine Apotheke an der Bahnstraße einzudringen. Dazu versuchten sie, eine Scheibe des Schaufensters einzuschlagen. Da es sich bei dem Glas um Sicherheitsglas handelt, blieb ihr Versuch erfolglos.

Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

