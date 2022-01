Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Werkzeuge aus einem Baucontainer entwendet

Hermsdorf (ots)

In Hermsdorf An der Rauda, in einer neu erschlossenen Einfamilienhaussiedlung, wurde im Laufe der vergangenen Woche ein Baucontainer, in welchem Werkzeuge für einen privaten Hausneubau gelagert werden, gewaltsam aufgebrochen. Unbekannte Diebe entwendeten aus diesem diverse Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 3.500,- EUR.

Die Polizeiinspektion Saale- Holzland bittet in diesem Zusammenhang, dass sich Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, unter 036428-640 melden.

