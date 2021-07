Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Geschädigter nach Unfallflucht gesucht - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Nach einer Unfallflucht am Mittwochmorgen (28.07.2021) im Bereich der Hauptkreuzung in Kreuztal sucht die Polizei den geschädigten Autofahrer.

Nach ersten Ermittlungen befuhr ein LKW gegen kurz nach 8 Uhr die Heesstraße von Fellinghausen kommend in Richtung Hilchenbach. Kurz vor der Hauptkreuzung geriet er mit seiner Zugmaschine kurzzeitig auf die linke Fahrspur, die in Richtung Kreuztal-Eichen führt. Dabei touchierte er einen weißen PKW und beschädigte ihn am Außenspiegel.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und verfolgte den LKW, bis er von der Polizei gestoppt werden konnte.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal sucht nun den Geschädigten des Unfalls. Bei dem PKW soll es sich um einen weißen SUV gehandelt haben. Hinweise nimmt das Kommissariat unter der 02732/909-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell