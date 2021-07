Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahrraddieb suchte sich das falsche Opfer aus - #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Das hatte sich der 27-Jährige sicherlich anders vorgestellt. Am Mittwochmorgen (28.07.2021) montierte der junge Mann nach bisherigen Erkenntnissen mit einem mitgebrachten Multitool an einem abgestellten MTB-Fahrrad die vordere Federgabel und das vordere Laufrad ab und wollte sich damit aus dem Staub machen. Er hatte aber die Rechnung ohne den Eigentümer gemacht. Dieser hatte sich kurz vorher noch im Fitnessstudio körperlich ertüchtigt und war anschließend nur einen kurzen Augenblick im Einkaufsmarkt. Als der 31-jährige Sportler zu den Resten seines Fahrrads kam, sah er den Dieb und nahm sofort fußläufig die Verfolgung auf. Schnell war der 27-Jährige mit dem Diebesgut eingeholt. Er flüchtete zwar noch in ein Restaurant, konnte dort aber durch den Radfahrer und den Restaurantinhaber bis zum Eintreffen der bereits alarmierten Polizei festgehalten werden. Der 31-Jährige erhielt seine Fahrradteile zurück und der 27-Jährige musste sein Multitool der Polizei übergeben. Zudem wurde bei der Durchsuchung des Diebs festgestellt, dass er noch geringe Mengen an Betäubungsmitteln mit sich führte. Ihn erwartet nun eine entsprechend umfangreiche Strafanzeige.

