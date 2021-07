Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Kornnatter verursachte Einsatz von Polizei und Feuerwehr - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Es war ein ungewöhnlicher Einsatz für Polizei und Feuerwehr in der vergangenen Nacht. Gegen 00:30 Uhr meldete sich die Kreisleitstelle bei der Polizei und berichtete von einer entdeckten Schlange in einer Wohnung in der Straße "Am Eichenhang" in Siegen-Weidenau.

Ein dortiger Wohnungsinhaber hatte unter einem Karton eine rote Schlange entdeckt, die ihm aber nicht gehörte. Nach kurzer Zeit und genauerer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich bei der Schlange um eine ungiftige Kornnatter handelte.

Die Polizistinnen und Polizisten vor Ort nahmen die Schlange daraufhin in einem Karton mit auf die Wache. Dort wurde der Ausreißer an das Siegener Tierheim übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell