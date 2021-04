Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mülltonnen in Brand gesteckt

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte setzten am Sonntag, 11. April, gegen 01.25 Uhr, auf der Friedrich-Ebert-Straße mehrere Mülltonnen in Brand. Die Mülltonnen standen in einem Unterstand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, der Unterstand und die Mülltonnen wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Gebäudeschaden entstand nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte bislang nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rs)

