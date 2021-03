Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Sprayer auf frischer Tat ertappt

Rostock (ots)

Zwei Graffitisprayer konnten gestern durch die Polizei auf frischer Tat ertappt werden. Die Täter hatten eine Straßenbahn am Steintor und eine Hauswand des Polizeireviers Dierkow mit rosa Farbe besprüht.

Am 3. März um 23:30 Uhr entdeckten die BeamtInnen beim Passieren der Zufahrt zwei Graffiti im vorderen, nicht eingezäunten Bereich des Dierkower Polizeireviers. Eines befand sich unmittelbar an der Gebäudefront. Ein weiterer Schriftzug wurde an der Stirnseite des Gebäudes angebracht. Zunächts konnte keine tatverdächtigen Personen in unmittelbarer Umgebung lokalisiert werden.

Gegen 00:30 Uhr wurden zwei männliche Personen dabei beobachtet, wie sie eine Straßenbahn an der Haltestelle Steintor mit augenscheinlich dem gleichen Farbton besprühten. Insgesamt drei Graffiti wurden angebracht. Nach der Tat flüchteten beide und wurden auf Höhe des Doberaner Platzes gesehen. Dort bestiegen sie eine Straßenbahn in Richtung Mecklenburger Allee und wurden an der Haltestelle Maßmannstraße durch die Einsatzkräfte aufgenommen. Die Feststellung erfolgte in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit mit der Bundespolizeiinspektion Rostock.

Bei den festgestellten Tatverdächtigen handelt es sich um einen 15-jährigen Deutschen und einen 17-jährigen Deutschen. Beide sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Es konnten entsprechende Beweismittel wie Farbanhaftungen und Spraydosen sichergestellt und eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen werden.

