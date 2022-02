Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Landkreise Böblingen und Ludwigsburg: Unwetter Zeynep sorgt für zahlreiche Einsätze

Ludwigsburg (ots)

Für rund 50 Einsätze der Feuerwehr und Polizei sorgte das Orkantief Zeynep am späten Freitagabend im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Beim Großteil der Einsätze im Zeitraum zwischen 19 und 21 Uhr handelte es sich um heruntergefallene Äste oder umgestürzte Bauzäune, welche zum Teil auch Straßen blockierte. In zwei Fällen wurden hierbei geparkte Fahrzeuge leicht beschädigt. Im Bereich "Im Zimmerschlag" in Böblingen fiel ein Baum auf eine Stromleitung und sorgte so für einen kurzfristigen Stromausfall. Es waren keine verletzten Personen zu beklagen, zu herausragenden Sachschäden kam es nicht.

