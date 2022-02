Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Lkw touchiert Fußgängerin

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag kam es gegen 09:00 Uhr im Kreuzungsbereich der Altdorfer Straße und der Gartenstraße in Holzgerlingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 35-jährigen Lkw-Fahrer und einer 52-jährigen Fußgängerin. Der Lkw-Fahrer übersah wohl beim Abbiegen von der Altdorfer Straße in die Gartenstraße die Fußgängerin, welche die Gartenstraße überquerte, und erfasst diese. Die 52-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Sachschaden entstand nicht.

