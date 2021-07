Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub in Bistro

Ludwigshafen (ots)

Am 27.07.2021, gegen 03.50 Uhr, brachen zwei unbekannte Täter in ein Bistro in der Frankenthaler Straße ein. Sie fesselten eine 48-jährige Angestellte, die sich im Gastraum befand. Danach brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zudem nahmen sie noch Bargeld aus der Kasse und von der 48-Jährigen mit. Danach flüchteten sie in Richtung Rohrlachstraße. Die 48-Jährige konnte auf die Straße gelangen und machte durch Hilferufe auf sich aufmerksam. Daraufhin eilten Zeugen zu ihr und halfen ihr. Die hinzugerufene Polizei konnte die unbekannten Täter im Nahbereich nicht mehr ausfindig machen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Circa 1,80 m groß, Vollbart, dunkle kurze Haare, kräftige Statur (nicht dick), weißes T-Shirt, schwarze Jogginghose, schwarzes Sweatshirt (Zipper), schwarze Sporttasche

Täter 2:

Circa 1,70 m groß, dunkle kurze Haare, schwarzes Basecap, schwarze Mundbedeckung (Schlauchschal)

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den beiden unbekannten Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell