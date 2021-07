Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannter schlägt 26-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Am 26.07.2021, gegen 20:45 Uhr, wurde der Polizei ein bewusstloser Mann an der Kreuzung Dürkheimer Straße / Altstadtplatz gemeldet. Er sei von einem Rollerfahrer geschlagen worden. Vor Ort konnten die Polizeibeamten den 26-jährigen Verletzten sowie zwei Zeugen antreffen. Diese gaben an, dass sich der 26-Jährige und der unbekannte Täter kurz unterhalten hätten und auf einmal hätte der Unbekannte den 26-Jährigen geschlagen und ihm mit dem Fuß gegen den Kopf getreten. Daraufhin sei der Unbekannte mit einem roten Roller geflüchtet. Der 26-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wer Angaben zu dem unbekannten Täter mit dem roten Roller machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell