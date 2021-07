Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer angefahren

Ludwigshafen (ots)

Am 26.07.2021, gegen 14.45 Uhr, fuhr eine 38-Jährige mit ihrem Auto auf der Rheingönheimer Straße in Richtung Hauptstraße. Zeitgleich fuhr ein 62-Jähriger auf seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang des Kaiserwörthdamms in Richtung Giuliniplatz. Der Radweg kreuzt hierbei kurz vor der Einmündung Rheingönheimer Straße/Kaiserwörthdamm den Fahrstreifen, auf dem die 38-Jährige fuhr. Der 62-Jährige fuhr aufgrund seiner Vorfahrt auf die Fahrbahn, um die Rheingönheimer Straße zu passieren. Dabei wurde er von der 38-jährigen Autofahrerin touchiert. Der 62-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.

