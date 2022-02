Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Sulz - Verkehrsunfall mit Fahrrad

Lahr (ots)

Ein Verkehrsunfall in der Sulzbergstraße beschäftigte am Sonntagmittag die Beamten des Polizeireviers Lahr. Gegen 15:35 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem Fahrrad die Steinbruckstraße und beabsichtige nach links in die Sulzbergstraße abzubiegen. Ein dort fahrender Mercedes-Lenker bemerkte die Radfahrerin zwar und wollte ihr die Vorfahrt gewähren, verwechselte in diesem Zuge aber augenscheinlich das Bremspedal mit dem Gas. Ob es in der Folge auch zu einer Kollision kam, ist derzeit noch unklar. Jedoch stürzte die Fahrradfahrerin und schlug mit dem ungeschützten Kopf auf dem Asphalt auf. Sie musste vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

