Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Graffiti an Wand am Sportplatz gesprüht

Selfkant-Höngen (ots)

Unbekannte Täter sprühten zwischen Dienstag (2. März), 18 Uhr und Mittwoch (3. März), 8 Uhr, mehrere Schriftzüge in schwarzer Farbe an die Betonwände des neuen Sportparks an der Straße Prunkweg.

