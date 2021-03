Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Graffitis an zwei Stellen gesprüht

Heinsberg (ots)

In der Zeit zwischen dem 4. März (Donnerstag), 19 Uhr und dem 5. März (Samstag), 8 Uhr, sprühten unbekannte Personen rote Farbe gegen die Fenster mehrerer Bürogebäude an der Hochstraße. Am 5. März (Freitag), zwischen 12 und 17 Uhr, wurden ähnliche Farbschmierereien in der gleichen Farbe an einer Garage an der Kempener Straße entdeckt und angezeigt.

