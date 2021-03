Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fußgänger

Erkelenz-Hetzerath (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 5. März, gegen 12 Uhr, wurde ein vierjähriger Junge verletzt. Er war gemeinsam mit seiner vierzehnjährigen Schwester zu Fuß auf der Pötzelstraße unterwegs. Die beiden bewegten sich am rechten Fahrbahnrand in Gehrichtung "An der Sandgrube". In Höhe der Einmündung zur Schroofstraße mussten die Geschwister auf der Fahrbahn gehen, da dort kein Gehweg vorhanden ist. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich den beiden ein blauer BMW Kombi, der in entgegengesetzt in Richtung Houverather Straße fuhr. Als der Pkw Fahrer die Höhe der beiden Geschwister erreichte, überholte er eine Fußgängerin, die mit ihrem Hund in Fahrtrichtung des Pkw spazierte. Während des Überholvorgangs geriet der blaue Pkw so weit in Richtung der gegenüberliegenden Straßenseite, dass er den Jungen mit dem vorderen, linken Fahrzeugbereich erfasste und den Fuß des Jungen mit dem Vorderrad überrollte. Der Fahrer des Kombis bremste zwar nach dem Vorfall ab, setzte danach aber seine Fahrt in Richtung Houverather Straße fort, ohne sich um den Jungen zu kümmern.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es vermutlich um einen blauen Pkw BMW-Kombi mit einem amtlichen Kennzeichen aus Heinsberg (HS -). Der männliche Fahrzeugführer wurde auf 40 bis 50 Jahre geschätzt. Er war von schlanker Statur und hatte auffallend kurzes Haar, ggf. eine Glatze und dunkle Augen.

Das Verkehrskommissariat Heinsberg sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum flüchtigen Fahrer machen können. Insbesondere wird die Passantin gesucht, die den Geschwistern mit ihrem Hund entgegen gekommen ist. Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 02452 920 0.

