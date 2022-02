Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 24. Februar 2022

Offenbach (ots)

Untersuchungshaft für einen mutmaßlichen Taschendieb - Gelnhausen

(aa) Polizeibeamte nahmen am Dienstagmittag zwei mutmaßliche Taschendiebe vorläufig fest. Die 37 und 38 Jahre alten Männer sollen gegen 12.15 Uhr im Weißkirchenweg auf dem Parkplatz eines Supermarktes die Geldbörse einer Seniorin aus deren Jacke entwendet haben, als diese gerade ihre Einkäufe verstaute. Anschließend sollen die Tatverdächtigen mit einem Auto zur nächsten Bank gefahren sein und mit den Bankkarten der Betroffenen Geld abgehoben haben. Kurz darauf konnten Polizisten im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen den PKW der Verdächtigen jedoch auf der Autobahn 66 feststellen, diesen zwecks Kontrolle auf einem nahegelegenen Parkplatz lotsen und die beiden Männer schließlich vorläufig festnehmen. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei. Einer der beiden Tatverdächtigen, ein rumänischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet, wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau der Haftrichterin vorgeführt, da er in Verdacht steht, darüber hinaus weitere Diebstahlstaten verübt zu haben. Die Haftrichterin des Amtsgerichts Hanau erließ den Untersuchungshaftbefehl antragsgemäß, sodass sich der Tatverdächtige nun in der Justizvollzuganstalt befindet. Der zweite Tatverdächtige, gegen den der Verdacht der Beihilfe besteht, wurde nach Abschluss aller kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Hinweis: Rückfragen zu dieser Meldung richten Sie bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hanau.

Offenbach, 24.02.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell