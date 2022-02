Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Bewohnerin ertappt Einbrecher auf frischer Tat; Trickdiebe entwenden Schmuck aus Wohnungen und mehr

1. Diebe stahlen Baumaschine - Zeugen gesucht - Neu-Isenburg

(aa) Baustellendiebe waren in der Nacht zum Dienstag in der Anny-Schlemm-Straße zugange: Zwischen 17 und 7 Uhr kletterten die Täter über den Zaun auf das Grundstück und hebelten an der Baustelle die Terrassentür zur Erdgeschosswohnung auf. Nach dem Aufbruch einer weiteren Tür stahlen die Unbekannten eine Baumaschine im Wert von mehreren tausend Euro. Die Beamtinnen und Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe West haben den Fall übernommen und bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0.

2. Bewohnerin ertappt Einbrecher auf frischer Tat - Zeugensuche - Mühlheim am Main

(as) Mit der Anwesenheit der 31-jährigen Bewohnerin haben zwei Einbrecher vermutlich nicht gerechnet, als sie am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Lämmerspieler Straße in den 30er-Hausnummern einbrechen wollten. Die Täter begaben sich zunächst in den Vorraum des Kellerbereiches und nahmen eine Gartenschere aus dem dortigen Werkzeugschrank. Mit der Gartenschere zerbrach einer der Täter das seitliche Kellerfenster. Bei diesem Versuch wurden sie von der jungen Frau gestellt und flüchteten über einen Gartenzaun in Richtung des Wohnviertels am "Hausener Weg". Es entstand Sachschaden an dem Kellerfenster in Höhe von etwa 300 Euro. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer mit schwarzen Haaren und 3-Tage-Bart im Alter von 20 bis 30 Jahren gehandelt haben. Sie waren sportlich und schlank. Einer der Täter trug weiße Markenturnschuhe und der andere schwarze Arbeitsschuhe. Die Kripo nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. LKW-Anhänger vollkommen ausgebrannt - Mainhausen/Bundesautobahn 3

(as) Die Autobahn 3 war am Mittwochvormittag zwischen der Anschlussstelle Seligenstadt und dem Seligenstädter Dreieck in der Zeit von 11 bis 12.45 Uhr vollgesperrt. Gegen 10.50 Uhr wurde der Polizei ein brennender Lastkraftwagen circa 1.000 Meter vor dem Parkplatz Mainhausen in Fahrtrichtung Würzburg gemeldet. Der Auflieger des 40-Toners war nach ersten Erkenntnissen mit Reifen beladen gewesen. Die Sattelzugmaschine konnte noch rechtzeitig abgekoppelt werden, sagte die Polizei. Brandursache war wohl ein Reifenplatzer. Der Sachschaden ist derzeit noch unbekannt.

1. Polizei sucht Zeugen: Holzhaus auf Spielplatz brannte - Hanau/Kesselstadt

(aa) Auf dem Kinderspielplatz in der Philippsruher Allee brannte am Dienstagmorgen ein Spielhaus aus Holz. Ein oder mehrere Täter hatten gegen 8 Uhr das Spielgerät auf bislang unbekannte Weise angezündet. Nach erster Schätzung beträgt der Schaden 400 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120.

2. Trickdiebe entwenden Schmuck aus Wohnungen - Zeugensuche - Maintal/Hochstadt/Bad Orb

(as) Die Beamten des Kommissariats 21 ermitteln derzeit wegen zwei Diebstählen aus Wohnungen. Zwei Männer hatten sich am Dienstagvormittag, gegen 11 Uhr, in Hochstadt unter dem Vorwand Mitarbeiter eines Dienstleisters zu sein, Zutritt zur der Wohnung in der Bernauer Straße in den einstelligen Hausnummern. Hierbei gab einer der 30 bis 35 Jahre alten Männer gegenüber der Wohnungsinhaberin an, nach den Wasserrohren in der Küche schauen zu müssen, während sein Mittäter aus dem Schlafzimmerschrank unbemerkt Schmuck entwendete. Im Anschluss begab sich einer der Diebe mit der Rentnerin in den Keller des Mehrfamilienwohnhauses, so dass sein Komplize unbemerkt mit der Beute in unbekannte Richtung entfernen konnte. Nach seinem Ablenkungsmanöver entfernte sich auch der Haupttäter. Die Männer seien etwa 1,75 Meter groß und dick gewesen und hätten Bärte getragen. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein und akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Einer der Männer habe einen Laptop mitgeführt. Ein weiterer ähnlich gelagerter Fall ereignete sich am Dienstagmorgen, gegen 10 Uhr, in Bad Orb in der Burgstraße in den einstelligen Hausnummern. Unter einem Vorwand verschaffte sich ein etwa 50 Jahre alter, schlanker und 1,63 Meter großer Mann mit grauen nach hinten gekämmten Haaren in Handwerkerkleidung Zutritt in die Wohnung einer Seniorin und entwendete in einem günstigen Moment deren Portemonnaie vom Rollator. Auch er sprach akzentfreies Deutsch. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang, grundsätzlich niemanden in die Wohnung zu lassen und einen Ausweis zu verlangen. Rufen Sie bei der Polizei an, sollte Ihnen etwas verdächtig vorkommen!

