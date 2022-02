Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Unfallflucht: Polizei sucht unbekannten Zettelschreiber; Unfall: Einer winkt - zwei Autos stoßen zusammen; Straßenraub: Fußgängerin von zwei Tätern überfallen und mehr

Bereich Offenbach

1. Unfallflucht: Polizei sucht unbekannten Zettelschreiber - Offenbach

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits zwischen letzten Montagnachmittag (14.02) und Mittwochmorgen (16.02) in der Straße "Lichtenplattenweg" ereignete, sucht die Polizei einen unbekannten Zettelschreiber. Die Eigentümerin hatte gegen 15 Uhr ihren weißen Citroen C 3 am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 26 geparkt. Als sie wieder an ihr Fahrzeug kam, hing ein Zettel an der Windschutzscheibe mit Hinweisen auf den mutmaßlichen Unfallverursacher. Jedoch hinterließ der oder die Unbekannte keine Personalien. Am Citroen entstand ein Schaden von etwa 900 Euro. Die Polizei bittet nun diesen Zettelschreiber sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. Wer sah die Unfallflucht am Einkaufsmarkt? - Obertshausen/Hausen

(jm) Wer am Freitagmittag, gegen 14 Uhr; in der Bürgermeister-Mahr-Straße einkaufen war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. Eine VW-Passat-Fahrerin hatte ihren Wagen auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes (einstellige Hausnummern) abgestellt. Offenbar streifte ein unbekanntes Fahrzeug die linke Seite des schwarzen Passats. Der Verursacher kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden und machte sich davon. Die Polizei Heusenstamm bittet nun um Hinweise unter der Rufnummer 06104 6908-0.

3. Unfallflucht: Ford-Fahrer wurde zum Ausweichen gezwungen - Zeugen gesucht - Rödermark/Ober-Roden

(aa) Ein bislang unbekannter BMW-Fahrer verursachte am Freitagnachmittag auf dem Odenwaldring (Bundesstraße 459) einen Unfall und flüchtete anschließend. Gegen 16.25 Uhr war der BMW hinter einem Auto, das nach rechts in die Odenwaldstraße abbiegen wollte. Der BMW scherte nach links aus, überfuhr die durchgezogene Linie und überholte den Pkw. Dadurch wurde der entgegenkommende Fahrer eines Ford zum Ausweichen gezwungen. Der 34-jährige Focus-Lenker krachte rechts in die Schutzplanken. Der Verursacher jedoch kümmerte sich nicht um den Schaden von etwa 10.000 Euro und fuhr in Richtung Senefelderstraße weiter; sein BMW blieb unbeschädigt. Die Unfallfluchtermittler bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

4. Unfall: Einer winkt - zwei Autos stoßen zusammen - Zeugen gesucht - Mühlheim

(aa) An der Kreuzung Hanauer Straße/Bert-Brecht-Straße/Josefstraße stießen am Samstagnachmittag ein schwarzer Honda und ein schwarzer Hyundai zusammen, wobei ein 54-Jähriger in dem Hyundai leicht verletzt wurde. Die 48-jährige Honda-Lenkerin war gegen 14.30 Uhr auf der Josefstraße unterwegs und wollte nach links in die Dietesheimer Straße abbiegen. Die Frau aus Mühlheim hatte an der Kreuzung das Zeichen "Vorfahrt gewähren!" zu beachten. Hierbei soll ihr jedoch der Fahrer eines weißen Lieferwagens, der auf der Dietesheimer Straße fuhr und nach links in die Josefstraße abbiegen wollte, Handzeichen zum Herausfahren gegeben haben. Das tat sie und stieß mit dem ebenfalls auf der Dietesheimer Straße fahrenden Hyundai zusammen. Dessen Lenker aus Hanau klagte anschließend über Schulterschmerzen. Der Schaden wird auf 13.000 Euro geschätzt. Der Lieferwagen-Fahrer kümmerte sich nicht um den Unfall und fuhr weiter. Die Polizei sucht nun diesen Fahrer und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Straßenraub: Fußgängerin von zwei Tätern überfallen - Bruchköbel

(aa) Eine Fußgängerin wurde am Samstagabend in der Straße "Innerer Ring" Opfer eines Straßenraubes. Zwischen 19 und 19.30 Uhr war die 72-Jährige mit ihrem Einkaufstrolley in Höhe der Hausnummer 1 unterwegs, als sie von zwei Männern überfallen wurde. Die Täter packten sie, wobei einer die Frau aus Bruchköbel festhielt und der Komplize das Portemonnaie aus dem Wägelchen stahl. Sie flüchteten in Richtung Kellereigasse. Die Räuber hatten kurze schwarze Haare und trugen schwarze Kapuzenoberteile. Das Portemonnaie wurde später ohne das Geld aufgefunden. Die Kriminalpolizei Hanau bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Neun Fahrzeuge aufgebrochen - Kripo bittet um Hinweise - Bruchköbel

(jm) Neun Autobesitzer fanden am Sonntagmorgen ihre geparkten Fahrzeuge mit eingeschlagener Scheibe vor. Die Kripo Hanau hat die Ermittlungen übernommen und baut nun auf die Hinweise aus der Bevölkerung. Zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 8 Uhr, waren der oder die Täter in der Berliner Straße, Gumbinnener Straße, Walter-Rathenau-Straße, August-Bebel-Straße sowie im Kinzigheimer Weg zugange. Aus den Fahrzeugen wurden unter anderem eine Handtasche, mehrere Geldbörsen mit Bargeld sowie Werkzeug entwendet. In drei Fällen gingen die Autoknacker jedoch leer aus. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Zeugen werden nun gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Autoknacker bauten Sitze aus Multivan aus - Gründau/Rothenbergen

(aa) Diebe hatten es am Wochenende in der Industriestraße offensichtlich auf Autositze abgesehen: Zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 16 Uhr, zertrümmerten die Täter an einem gegenüber der dortigen Apotheke geparkten VW eine Seitenscheibe. Anschließend bauten die Unbekannten aus dem grünen Mutlivan zwei Einzelsitze sowie die Rückbank aus. Deren Wert wird auf 3.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

