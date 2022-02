Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Unfall mit derzeitiger Vollsperrung

Offenbach (ots)

Main-Kinzig-Kreis

BMW fuhr unter abgestellten Anhänger - Maintal/Dörnigheim

(aa) Die Philipp-Reis-Straße ist wegen eines Verkehrsunfalles derzeit voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 13.25 Uhr ein BMW in einen geparkten Sattelauflieger. Dadurch wurden die Insassen des BMW verletzt, wobei der 27 Jahre alte Fahrer eingeklemmt war. Er und sein 24-jähriger Mitinsasse kommen nach der Erstversorgung vor Ort zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer wollte nach ersten Angaben einem parkenden Auflieger ausweichen, stieß dabei an den linken Bordstein, kam dann nach rechts ab und fuhr unter den weiteren Auflieger. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden. Die Sperrung hält voraussichtlich bis gegen 16 Uhr an. Die Polizei Maintal bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

Offenbach, 18.02.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

