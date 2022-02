Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung: Kommen Sie gut an!

Offenbach (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 8. Kalenderwoche 2022

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der achten Kalenderwoche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten und an Wildgefahrenstrecken.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

21.02.2022:

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor Geisfeldkreisel (Unfallschwerpunkt);

22.02.2022:

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor Geisfeldkreisel (Unfallschwerpunkt); L 3001, Dietzenbach in Richtung Offenthal, zwischen Hexenberg und Offenthal (Wildgefahrenstrecke);

23.02.2022:

BAB A 661, Frankfurt in Richtung Egelsbach, Ausbauende (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

24.02.2022:

L 3001, Dietzenbach in Richtung Offenthal, zwischen Hexenberg und Offenthal (Wildgefahrenstrecke); B 486, Offenthal in Richtung Langen, zwischen K 172 und L 3317 (Wildgefahrenstrecke);

25.02.2022:

L 2310, Froschhausen in Richtung Weiskirchen, zwischen B 45 und Froschhausen (Wildgefahrenstrecke); Hanau, Depotstraße in Richtung Großauheim, in Höhe "Alter Kahler Weg" (Unfallschwerpunkt);

26. und 27.02.2022:

Hanau, Depotstraße in Richtung Großauheim, in Höhe "Alter Kahler Weg" (Unfallschwerpunkt).

Offenbach, 18.02.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell