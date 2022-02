Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Jugendliche lösen Feuerwehreinsatz aus, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Am Mittwochabend gegen 17:20 Uhr fuhr ein 59-jähriger Ford-Fahrer aus einer Einfahrt in der Kernerstraße aus. Dabei übersah er einen 29-jährigen Mercedes-Fahrer der bereits auf der Kernerstraße unterwegs war. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro.

Stimpfach: Unfall im Begegnungsverkehr

Ein 49-jähriger Audi-Fahrer war am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr auf der B290 von Jagstzell in Richtung Stimpfach unterwegs. Aufgrund der Wetterverhältnisse wurde Schnittwerk vom Fahrbahnrand auf die Fahrbahn geweht, weshalb der 49-Jährige eine Vollbremsung durchführen musste. Hierbei verlor der Audi-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einer entgegenkommenden 20-jährigen VW-Fahrerin. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro. Die Fahrbahn musste im Rahmen der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden.

Crailsheim-Jagstheim: Jugendliche lösen Feuerwehreinsatz aus

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 3:00 Uhr meldeten eine 15- und eine 17-Jährige einen Brand eines Holzstapels neben einer Holzhütte am Fahrradweg der Alexandersreuter Straße. Der Brand konnte durch die alarmiere Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand geringwertiger Sachschaden. Wie sich herausstellte, wurde das Feuer von den beiden Jugendlichen selbst entfacht. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

