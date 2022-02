Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vorabmeldung: Tödlicher Unfall

Offenbach (ots)

Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Auto tödlich verletzt - Offenbach

(lei) Tödliche Verletzungen zog sich eine 17 Jahre alte Fußgängerin am Mittwochabend bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Kaiserleistraße zu. Nach bisherigen Informationen überquerte sie gegen 20.15 Uhr in Höhe der Autobahnbrücke gerade einen Zebrastreifen in südliche Richtung, als sie von einem 31-jährigen Audi-Fahrer erfasst wurde, der in Richtung Goethering unterwegs war. Durch die Kollision wurde die 17-Jährige auf die Straße geschleudert. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation kam für die Frau aus Offenbach jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Fahrer des e-tron wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Wegen ersten Anzeichen einer möglichen Alkoholisierung musste er auf richterliche Anordnung hin eine Blutprobe abgeben. Zudem wurde sein Führerschein einbehalten.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der -ursache wurde ein Gutachter hinzugezogen, für dessen Arbeit die Unfallstelle durch die Feuerwehr ausgeleuchtet wurde. Im Zusammenhang mit der Unfallrekonstruktion wurde auch der Audi sichergestellt, an dem im Frontbereich Sachschaden entstand.

Die Fahrbahn wurde für den Verkehr, der zwischenzeitlich umgeleitet wurde, nach gut drei Stunden wieder freigegeben.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 17.02.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell