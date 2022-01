Polizei Mettmann

POL-ME: 16 Jahre alter Ford Mondeo gestohlen - die Polizei ermittelt - Wülfrath - 2201102

Mettmann (ots)

Am Dienstagmorgen (18. Januar 2022) wurde ein 16 Jahre alter Ford Mondeo von dem Parkplatz eines Autohandels an der Tönisheider Straße in Wülfrath entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Dienstagmorgen stellte der 42-jährige Besitzer eines Autohandels an der Tönisheider Straße in Wülfrath den Diebstahl eines auf dem Ausstellungsgelände abgestellten Ford Mondeo fest.

Er informierte die Polizei und erstattete Anzeige. Eine Überprüfung der Aufnahmen einer firmeneigenen Überwachungskamera ergab, dass ein unbekannter Täter, gegen 06:30 Uhr, sich gezielt dem 16 Jahre alten grauen Ford Mondeo genähert und auf bisher unbekannte Art und Weise geöffnet und gestartet hatte. Der Täter flüchtete anschließend mit dem Fahrzeug in Richtung Wilhelmstraße.

Der aktuelle Zeitwert des Fahrzeuges, das eine Laufleistung von circa 185.000 km hat, wird mit circa 1.000 Euro angegeben.

Bisher liegen der Wülfrather Polizei keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Ford Mondeo vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Ford, nimmt die Polizei Wülfrath, Telefon 02058 / 9200 6180, jederzeit entgegen.

