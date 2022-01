Polizei Mettmann

POL-ME: 83-jähriger Fußgänger angefahren und schwer verletzt - Monheim - 2201100

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend (18. Januar 2022) wurde ein 83-jähriger Fußgänger auf der Opladener Straße in Monheim am Rhein beim Überqueren der Fahrbahn angefahren und schwer verletzt. Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock.

Das war geschehen:

Gegen 18:55 Uhr befuhr eine 18-jährige Monheimerin die Opladener Straße in Richtung Langenfeld. Unmittelbar hinter der Einmündung zur Oranienburger Straße hatte sich auf der Richtungsfahrbahn in Richtung Monheim ein Rückstau gebildet. Als ein 83-jähriger Fußgänger den Fahrstreifen in Richtung Monheim zwischen den verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen überquerte und den Fahrstreifen in Richtung Langenfeld betrat, kollidierte die 18-Jährige in ihrem Honda Jazz mit dem Fußgänger.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 83-Jährige zu Boden und wurde so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die 18-jährige Fahrzeugführerin erlitt einen leichten Schock, benötigte jedoch keine weitere medizinische Versorgung.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Opladener Straße in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell