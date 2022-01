Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kind läuft auf Straße

Nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte eine 31-Jährige am Montag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 12.15 Uhr fuhr der Pkw im Stifterweg. Plötzlich rannte ein Kind auf die Straße. Das hatte die Autofahrerin zu spät gesehen. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den 7-Jährigen an. Der Junge trug dabei leichte Verletzungen davon und kam in ein Krankenhaus. Den Sachschaden am Skoda der 31-Jährigen schätzt die Polizei auf ungefähr 4.000 Euro.

