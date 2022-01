Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Motor fängt Feuer

Beim Löschen erlitt ein Mann am Montag in Illerkirchberg Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 14.45 Uhr befand sich eine Firma mit einem Autokran auf einer Baustelle in der Hauptstraße. Beim Betrieb fing ein Teil der Motoreinheit des Krans aufgrund eines technischen Defektes in Flammen. Mitarbeiter der Firma löschten den Brand. Dabei zog sich ein 59-jähriger Arbeiter eine Rauchgasvergiftung zu. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

