Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Achtung - betrügerische Gartenbau-Arbeiter!

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Mit einer betrügerischen Gartenbaufirma hatte es ein Mann aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg zu tun. Wie der 71-Jährige am Dienstag bei der Polizei anzeigte, war er durch eine Annonce auf die Firma aufmerksam geworden und hatte Arbeiten auf seinem Grundstück in Auftrag gegeben. Die Arbeiten waren für zwei Werktage veranschlagt und sollten 2.000 Euro kosten.

Ende August rückten drei Arbeiter der Firma an und begannen mit den Arbeiten. Am Abend des ersten Tages ließen sie sich das vereinbarte Geld auszahlen - in bar, ohne Rechnung - und sicherten zu, am Folgetag ihr "Werk" zu vollenden. Seitdem hat der 71-Jährige die Arbeiter nicht mehr gesehen, und die vermeintliche Gartenbaufirma ist auch nicht mehr telefonisch zu erreichen.

Über die drei Männer, die mit den Arbeiten begonnen und den Geldbetrag kassiert haben, konnte der Betroffene lediglich sagen, dass sie ein südländisch wirkendes Äußeres haben, geschätzt 35, 45 und 55 Jahre alt sind. Einer der Männer fuhr einen weißen Pritschenwagen der Marke Opel, ein anderer ein ähnliches Modell der Marke Citroen.

Zeugen, die Hinweise zu den Fahrzeugen und/oder den vermeintlichen Gartenbau-Arbeitern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell