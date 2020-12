Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Unfallflucht mit Zeugenaufruf

ReutlingenReutlingen (ots)

Esslingen (ES): Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Circa 21.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag auf der L 1150 zwischen der Abzweigung nach Aichschieß und der Deponie Weißer Stein ereignet hat. Ein 22-jähriger Fahrer eines Pkw Mitsubishi war gegen 13.05 Uhr in Fahrtrichtung Baltmannsweiler unterwegs und kam auf leicht schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern sowie auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Pkw-Lenker konnte noch ausweichen, einem weiteren entgegenkommenden 36-jährigen Skoda-Fahrer war es jedoch nicht mehr möglich, den bevorstehenden Zusammenstoß zu vermeiden, woraufhin die Fahrzeuge kollidierten. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn abgewiesen und kamen im Grünstreifen zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten in der Folge abgeschleppt werden.

Plochingen (ES): Verkehrsunfallflucht (Zeugenaufruf)

Am frühen Samstagmorgen hat ein bislang unbekannter männlicher Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz A-Klasse mit Esslinger Zulassungskennzeichen zwei ordnungsgemäß parkende Fahrzeuge beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Gegen 03:40 Uhr befuhr der bislang unbekannte Fahrer den Grieshaberweg mit ausgeschalteter Fahrzeugbeleuchtung und streifte zunächst einen am Fahrbahnrand parkenden VW Golf, wodurch ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstand. Im Anschluss kollidierte die A-Klasse mit einem geparkten Pkw Smart, der durch den Zusammenstoß circa 7 Meter nach vorne in eine Hecke geschoben wurde. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Plochingen fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Esslingen bittet unter Telefon 0711-3990-330 um Zeugenhinweise.

Oberboihingen (ES): Gegen Hauswand geprallt

Am späten Freitagnachmittag ist die Fahrerin eines Pkw Seat auf der Steigstraße von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge mit einem Gebäude kollidiert.Die 83-jährige Fahrerin war um 17.15 Uhr auf der Steigstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Kurz nach der Einmündung Reudener Straße kam sie nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg sowie einen Pfosten und prallte schließlich gegen die Ecke einer Hauswand. Die Fahrerin und der 79-jährige Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt circa 4.750 Euro. Die Ermittlungen nach der genauen Unfallursache dauern noch an. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Bergung des Seat wurde die Steigstraße in diesem Bereich voll gesperrt. Es kam dabei zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Oberboihingen, die mit 12 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen ausrückte, beseitigt.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fußgängerin von Radfahrer erfasst

Am Freitagmittag ist es auf dem Bundeswanderweg zwischen Leinfelden und Steinenbronn zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 51-jähriger Mann befuhr gegen 13.30 Uhr den parallel zur K 1227 verlaufenden Wanderweg in Richtung Steinenbronn, als ihm eine 6-köpfige Fußgängergruppe entgegenkam. Eine 62-jährige Frau aus der Gruppe versuchte dem Radfahrer nach links auszuweichen. Dieser wiederum wich aus seiner Sicht nach rechts aus. Bei der anschließenden Kollision stürzte die Frau so unglücklich, dass sie sich schwere Verletzungen zuzog. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Ein angeforderter Rettungshubschrauber war zwar vor Ort, kam aber beim Transport nicht zum Einsatz. Der Radfahrer blieb dagegen unverletzt. An seinem Rennrad entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro.

Bisingen (ZAK): Kollision mit Gegenverkehr

Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden ist es am Freitagmorgen auf der L 360 zwischen Onstmettingen und Thanheim gekommen. Ein 37-jähriger Fahrzeugführer befuhr gegen 11.05 Uhr die mit Schneematsch bedeckte Straße in Fahrtrichtung Thanheim. Eine 35-jährige Porsche-Fahrerin fuhr zur gleichen Zeit auf der L 360 in entgegengesetzter Richtung. Aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 37-jährige VW-Fahrer in einer leichten Rechtskurve ins Rutschen und auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte sein Pkw mit dem entgegenkommenden Porsche, der anschließend in die Leitplanke geschoben wurde. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden betrug circa 25.000 Euro.

