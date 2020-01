Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht vermissten Amr E. (36) und bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Kassel: Die Kasseler Polizei sucht derzeit nach dem vermissten Amr E. (siehe Foto). Der 36-Jährige verließ am Dienstagmittag ohne Vorankündigung ein psychiatrisches Krankenhaus im Kasseler Stadtteil Niederzwehren, in welchem er in Behandlung war. Der Vermisste benötigt dringend ärztliche Hilfe sowie Medikamente. Zudem liegt ein richterlicher Unterbringungsbeschluss vor. Da die bisherige Fahndung nach dem Vermissten bislang nicht zum Erfolg führte, erhoffen sich die Ermittler des zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo nun weitere Hinweise aus der Bevölkerung auf den Aufenthaltsort von Amr E. zu bekommen.

Polizei informieren, Vermissten aber nicht ansprechen

Da der Vermisste seine Medikamente nicht weiter einnimmt, kann mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen werden, dass er zu aggressivem und fremdgefährdendem Verhalten neigt, sollte er angesprochen werden. Aus diesem Grund wird darum gebeten, zwar umgehend die Polizei zu informieren, sollte der 36-Jährige irgendwo gesehen werden, ihn aber nicht anzusprechen.

Amr E. ist 1,75 Meter groß, schlank, hat zurückgegelte schwarze Haare und trägt vermutlich komplett schwarze Bekleidung.

Der Vermisste hielt sich zuletzt im Bereich der Kasseler Innenstadt auf.

Hinweise auf den Aufenthaltsort von Amr E. werden unter der Tel. 0561 - 9100 erbeten. Sollte der 36-Jährige aktuell gesehen werden, bitte über den Notruf 110 die Polizei verständigen.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell