POL-NI: Stadthagen: Polizei sucht Eigentümer von drei Fahrrädern

(Haa) Am letzten Wochenende stellte die Polizei in Stadthagen zwei Fahrräder im Rahmen eines Einsatzes sicher. Eine Zeugin hatten der Polizei Stadthagen Hinweise auf einen möglichen Fahrraddiebstahl am Stadthäger Bahnhof im Verlauf des Wochenendes 27.11.2021 und 28.11.2021 gegeben. Die Beamten konnten in dem darauffolgenden Einsatz in der Hüttenstraße das von der Zeugin beschriebene gelbe Mountainbike der Marke HRcomb auffinden und sicherstellen. Außerdem konnte das zweite beschriebene Fahrrad, ein silbernes Keller-Damenfahrrad in der Büschingstraße ebenfalls aufgefunden und sichergestellt werden. Eine Fahndung nach den von der Meldenden beschriebenen Täter verlief allerdings ergebnislos. Auch meldeten sich bisher keine Geschädigten zu den beiden Fahrraddiebstählen. Die Beamten des Polizeikommissariats Stadthagen bitten daher die Bevölkerung um Hinweise zu der Herkunft der beiden auffälligen Fahrräder.

Des Weiteren erhoffen sich die Polizeibeamten durch die Veröffentlichung eines dritten Bildes ebenfalls Informationen zu der Eigentümerin oder dem Eigentümer eines silbernen Kettler-Herrenrades mit einer auffälligen roten Lackierung des Rahmens am Lenker, dem Gepäckträger und der Gabel zu erlangen. Die Hinweise werden unter der Telefonnummer 05721/4004 0 entgegengenommen.

