POL-MS: Einbrecher kommen durch auf Kipp stehendes Fenster - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Einbrecher sind in der Nacht von Montag (30.8., 22 Uhr) auf Dienstag (31.8., 10 Uhr) durch ein auf Kipp stehendes Fenster in einen Imbiss an der Altenberger Straße eingestiegen.

Die Täter nutzen die günstige Gelegenheit, griffen durch den Spalt und öffneten das daneben liegende Fenster. Mit einem dreistelligen Bargeldbetrag flüchteten die Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

