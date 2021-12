Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf/Waltringhausen: Unbekannter Täter entwendet Werkzeug aus einer Garage

Nienburg (ots)

Haa) Am Mittwoch, den 01.12.2021, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Nenndorf um 03:49 Uhr nach Waltringhausen in die Bantorfer Straße alarmiert. Ein 67-jähriger Anwohner hatte den Notruf gewählt, weil er einen Mann beim Diebstahl von Werkzeug aus seiner Garage bemerkt und verfolgt hatte.

Der Geschädigte berichtete den Beamten, dass seine Ehefrau durch ungewöhnliche Geräusche aus der an das Haus angrenzenden Garage aufgewacht war und ihn daraufhin aufgeweckt hatte. Als beide dann aus dem Fenster geschaut hatten, bemerkten sie eine männliche Person mit einem Fahrradhänger, der aus ihrer Garage schritt und sich dann von ihrem Grundstück aus in Richtung des Feldweges entfernte. Der 67-Jährige zögerte nicht lange und folgte dem unbekannten Täter in Richtung Bantorf. Als er den Mann und dessen Anhänger eingeholt hatte, flüchtete dieser plötzlich über die Bahnschienen in Richtung der angrenzenden Supermärkte. Seinen Anhänger ließ er dabei zurück. Trotz einer Beschreibung des Flüchtigen, blieben die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizisten erfolglos.

Bei der anschließenden Sichtung des Fahrradanhängers, konnten die Polizeibeamten nicht nur die Kettensäge und die Spaltaxt des Waltringhäusers auffinden, sondern auch diverse weitere hochwertige Werkzeuge, eine Bluetooth- Soundbox und eine beleuchtete Außendekoration in Form eines Weihnachtsmannes.

Die Gegenstände samt dem Fahrradanhänger wurden sichergestellt und zur Dienststelle des Kommissariats in Bad Nenndorf gebracht. Die Polizeibeamten gehen davon aus, dass der flüchtige Täter die Sachen ebenfalls aus der unmittelbaren Umgebung entwendete. Daher bitten die Beamten die Anwohnerinnen und Anwohner speziell im Bereich Waltringhausen um Hinweise zu der Herkunft des offensichtlichen Diebesgutes. Diese werden unter der Telefonnummer 05723/94610 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell