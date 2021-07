Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Lastzug auf der Gegenspur

Bei einem Unfall am Donnerstag nahe Steinheim wurden drei Personen verletzt.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall kurz nach 12 Uhr. Zu dieser Zeit fuhr 60-Jähriger mit seinem Lastzug von Königsbronn her in Richtung Steinheim am Albuch. Kurz vor Steinheim passte der Fahrer in einer Kurve nicht auf. Deshalb geriet sein Anhänger auf die Gegenspur. Er stieß mit einem Seat zusammen. In diesem wurden die Fahrerin, die Beifahrerin und ein acht Monate altes Kind leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten und brachte sie in eine Klinik. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Sie schätzt den Sachschaden durch den Unfall auf rund 25.000 Euro. Den 60-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

